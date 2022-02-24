Елена Миронова, 24 февраля 2022, 07:35 — REGNUM В Берёзовском районе ХМАО назревает серьёзный скандал. Сотрудница одной из местных пекарен сняла на телефон продукты, из которых готовятся курники, пирожки, расстегаи и хлеб. Видео производит столь неизгладимое впечатление, что его впору показывать для кодирования желающих похудеть.

Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884
Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884

Депутату гордумы Югорска Антону Пантину избиратели прислали видео с просьбой разобраться с вопиющей ситуацией, которая имеет место быть в одной из крупных пекарен посёлка Сосьва Берёзовского района. Здесь производят вкусную и недешёвую хлебобулочную продукцию для посёлков Берёзово, Саранпауль, Ломбовож и Кимкьясуй. Есть у пекарни контракты и с образовательными учреждениями Берёзовского района.

«Даже свиньям опасно такое давать…10 минут видео, которое не оставит никого равнодушным. Особо впечатлительным просьба не смотреть», — сопроводил парламентарий видеозапись.

Пекарь сняла на телефон видео в трёх частях.

«Первая часть про куриные полуфабрикаты с трупными пятнами и давно истекшим сроком годности, которые руководитель заставляет не выкидывать, а полностью перерабатывать и пускать в продажу. Это сродни убийству людей группой лиц по предварительному сговору с целью извлечения прибыли. Вторая — про двухгодовалое молоко зелёного цвета, которое также требуют перерабатывать и продавать. И сливочное масло с плесенью», — комментирует депутат.

В третьей части видео показана просроченная семилетняя мука, в которой обнаруживаются дохлые мыши и их экскременты. Женщина на видео говорит, что некоторые продукты настолько протухли, что едкий запах она никакими специями не в силах заглушить. Но ей обещали, что приедет руководство и проведёт мастер-класс.

«Сложилось ощущение, что кто-то «крышевал» эту организацию, так как из открытых источников звучит, что проверка в последний раз была в 2018 году», — итожит Антон Пантин.

Просроченное на 2 года молоко
Просроченное на 2 года молоко
Цитата из видео опубликованного на личной странице Вконтакте депутата Думы города Югорска Антона Пантина

Первая реакция в сети — «такого не может быть», «это фейк». Но увы и ах… Подсобку пекарни признали ранее бывавшие там. Под постом депутата подписчики негодуют: саму предпринимательницу нужно накормить до отвала её же продукцией. Другие возражают — «ничего удивительного, на мухляже с просрочкой стоит общепит».

«Прибыль и ничего кроме прибыли, плевать всем на человечность, здоровье и прочие отговорки», — пишет один из пользователей.

«Была у меня ситуация с просроченной сметаной в детском учреждении. Сказали, что в борще перекипит. Как мне однажды сказали на производстве, хороший повар должен уметь из дерьма сделать конфетку», — делится опытом комментатор.

Другой комментатор предлагает в качестве порицания бойкотировать районную пекарню и самим готовить хлеб и пирожки. А некоторые делают и вовсе неожиданные выводы: сельчане настолько обленились, что забыли, как хлеба в печи готовить.

«Не пора ли задуматься людям, живущим в сельской местности, что нужно самим заниматься сельским хозяйством. Я не говорю о коровах, но курочек-то можно держать. Совсем обленились! Некоторые и огороды уже не держат», — отмечает он.

Ещё один комментатор заметил, что жители посёлков Берёзовского района выросли на хлебе и булочках этой практически единственной пекарни. И все живы. Скорее всего, видео ушедшей сотрудницы — это «подстава от конкурентов».

Администрация Берёзовского района откликнулась на публикацию депутата Пантина.

«По данному факту поданы запросы в органы прокуратуры и Роспотребнадзора, будет проведена проверка», — обещают в муниципалитете.

Хлеб
Хлеб
Анна Алябьева © ИА REGNUM

Сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО в свою очередь пояснили, что пока не видят оснований для проверки пекарни — нет официального заявления.

«Поэтому просим автора поста обратиться к нам с официальным заявлением в установленном порядке. На основании Вашего заявления мы проведём необходимые мероприятия в соответствии с действующим законодательством. После этого вас проинформируют о принятых мерах. Написать заявление можно на нашем официальном сайте в разделе «Приём обращений граждан», — сообщили в ведомстве.

Ответ надзорного ведомства лишь подбросил дровишек в пламя народного гнева.

«Роспотребнадзор, вы всё ещё ждёте официальных заявлений? О чём вы говорите? Сейчас всё вывезется, попрячется по сараям и амбарам ! А после проверок снова в торговлю, снова на прилавки! Чем занимается Роспотребнадзор? Только вакцинацией?» — возмущаются люди в сети.

И вспомнили советскую поговорку «третий сорт — ещё не брак». А в суровых условиях капитализма в ход идёт продовольствие, которому место на помойке. Также югорчане констатируют, что не только в указанной пекарне изрядно ловчат с просроченными продуктами, «если руку на сердце положить, то в любом общепите столько всего в подсобке творится».