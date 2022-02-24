24 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

В Берёзовском районе ХМАО назревает серьёзный скандал. Сотрудница одной из местных пекарен сняла на телефон продукты, из которых готовятся курники, пирожки, расстегаи и хлеб. Видео производит столь неизгладимое впечатление, что его впору показывать для кодирования желающих похудеть.

Елена Миронова, , 07:35 — REGNUM В Берёзовском районе ХМАО назревает серьёзный скандал. Сотрудница одной из местных пекарен сняла на телефон продукты, из которых готовятся курники, пирожки, расстегаи и хлеб. Видео производит столь неизгладимое впечатление, что его впору показывать для кодирования желающих похудеть.

Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884

Депутату гордумы Югорска Антону Пантину избиратели прислали видео с просьбой разобраться с вопиющей ситуацией, которая имеет место быть в одной из крупных пекарен посёлка Сосьва Берёзовского района. Здесь производят вкусную и недешёвую хлебобулочную продукцию для посёлков Берёзово, Саранпауль, Ломбовож и Кимкьясуй. Есть у пекарни контракты и с образовательными учреждениями Берёзовского района.

«Даже свиньям опасно такое давать…10 минут видео, которое не оставит никого равнодушным. Особо впечатлительным просьба не смотреть», — сопроводил парламентарий видеозапись.

Пекарь сняла на телефон видео в трёх частях.

«Первая часть про куриные полуфабрикаты с трупными пятнами и давно истекшим сроком годности, которые руководитель заставляет не выкидывать, а полностью перерабатывать и пускать в продажу. Это сродни убийству людей группой лиц по предварительному сговору с целью извлечения прибыли. Вторая — про двухгодовалое молоко зелёного цвета, которое также требуют перерабатывать и продавать. И сливочное масло с плесенью», — комментирует депутат.

В третьей части видео показана просроченная семилетняя мука, в которой обнаруживаются дохлые мыши и их экскременты. Женщина на видео говорит, что некоторые продукты настолько протухли, что едкий запах она никакими специями не в силах заглушить. Но ей обещали, что приедет руководство и проведёт мастер-класс.

«Сложилось ощущение, что кто-то «крышевал» эту организацию, так как из открытых источников звучит, что проверка в последний раз была в 2018 году», — итожит Антон Пантин.

Просроченное на 2 года молоко Цитата из видео опубликованного на личной странице Вконтакте депутата Думы города Югорска Антона Пантина

Первая реакция в сети — «такого не может быть», «это фейк». Но увы и ах… Подсобку пекарни признали ранее бывавшие там. Под постом депутата подписчики негодуют: саму предпринимательницу нужно накормить до отвала её же продукцией. Другие возражают — «ничего удивительного, на мухляже с просрочкой стоит общепит».

«Прибыль и ничего кроме прибыли, плевать всем на человечность, здоровье и прочие отговорки», — пишет один из пользователей.

«Была у меня ситуация с просроченной сметаной в детском учреждении. Сказали, что в борще перекипит. Как мне однажды сказали на производстве, хороший повар должен уметь из дерьма сделать конфетку», — делится опытом комментатор.

Другой комментатор предлагает в качестве порицания бойкотировать районную пекарню и самим готовить хлеб и пирожки. А некоторые делают и вовсе неожиданные выводы: сельчане настолько обленились, что забыли, как хлеба в печи готовить.

«Не пора ли задуматься людям, живущим в сельской местности, что нужно самим заниматься сельским хозяйством. Я не говорю о коровах, но курочек-то можно держать. Совсем обленились! Некоторые и огороды уже не держат», — отмечает он.

Ещё один комментатор заметил, что жители посёлков Берёзовского района выросли на хлебе и булочках этой практически единственной пекарни. И все живы. Скорее всего, видео ушедшей сотрудницы — это «подстава от конкурентов».

Администрация Берёзовского района откликнулась на публикацию депутата Пантина.

«По данному факту поданы запросы в органы прокуратуры и Роспотребнадзора, будет проведена проверка», — обещают в муниципалитете.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

Сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО в свою очередь пояснили, что пока не видят оснований для проверки пекарни — нет официального заявления.

«Поэтому просим автора поста обратиться к нам с официальным заявлением в установленном порядке. На основании Вашего заявления мы проведём необходимые мероприятия в соответствии с действующим законодательством. После этого вас проинформируют о принятых мерах. Написать заявление можно на нашем официальном сайте в разделе «Приём обращений граждан», — сообщили в ведомстве.

Ответ надзорного ведомства лишь подбросил дровишек в пламя народного гнева.

«Роспотребнадзор, вы всё ещё ждёте официальных заявлений? О чём вы говорите? Сейчас всё вывезется, попрячется по сараям и амбарам ! А после проверок снова в торговлю, снова на прилавки! Чем занимается Роспотребнадзор? Только вакцинацией?» — возмущаются люди в сети.

И вспомнили советскую поговорку «третий сорт — ещё не брак». А в суровых условиях капитализма в ход идёт продовольствие, которому место на помойке. Также югорчане констатируют, что не только в указанной пекарне изрядно ловчат с просроченными продуктами, «если руку на сердце положить, то в любом общепите столько всего в подсобке творится».