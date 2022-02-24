Луганск, 24 февраля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Около 11 тыс. человек остаются без энергоснабжения в результате обстрелов украинской армией территории Луганской Народной Республики. Об этом 24 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА REGNUM Ремонт ЛЭП

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Воздушная линия электропередач была повреждена при обстрелах со стороны украинской армии в населённых пунктах Голубовское и в городе Славяносербск. В результате аварии без энергоснабжения остались более тысячи человек в населённых пунктах Донецкий и Голубовское, а также более десяти тысяч человек в Славяносербском районе.

Всего в течение последних суток украинские боевики обстреляли территорию ЛНР 65 раз. При обстрелах использовались миномёты, крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты, артиллерийские орудия и стрелковое оружие. В результате обстрелов погиб как минимум один человек.