24 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Три государственных и одно муниципальное учреждения стали жертвами одного и того же мошенника.

Анастасия Степанова, , 07:36 — REGNUM Совершенно дикая история произошла в сфере госзакупок: мошенник от имени реально существующей компании принял участие в трёх государственных и одном муниципальном тендерах, победил в них, получил авансы и скрылся в неизвестном направлении. Мошенничество вскрылось после того, как к компании, от имени которой были подписаны контракты, заказчики стали обращаться с претензиями. В Кузбассе 28 февраля 2022 года рассмотрят один из таких исков. При анализе базы закупок ИА REGNUM обнаружило ещё один контракт со схожей схемой, который, вероятно, провернул всё тот же мошенник.

Иероним Босх. Фокусник. 1475 — 1480

Мошенничество на торгах

Вологодский областной суд рассказал о любопытном споре, в котором всплыли подробности громкой махинации на торгах.

Эта история началась в 2020 году, когда архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на покупку сменно-запасных частей для двигателей Wartsila VASA 22, 12V22В ледокола «Капитан Евдокимов». Победителем тогда признали самарское ООО «Строймонтаж». Цена договора составляла 1 685 352 рубля.

Прошло время, но запчасти, несмотря на аванс в 505 605 рублей 60 копеек, так и не поступили к заказчику. Тогда в адрес поставщика полетела претензия. И вот уже в ходе переписки самарская компания, которая работает на рынке с февраля 2019 года, сообщает, что она не только не подписывала с госкомпанией никаких договоров, но и даже не занимается поставкой запчастей для морских судов, а у её сотрудников нет цифровой подписи для участия в электронных торгах. Да и расчётный счёт, который фигурировал в сделке, самарской фирме не принадлежит.

Как же так произошло? А это уже выяснили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12 мая 2021 года СО Архангельского ЛО МВД России на транспорте по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») «в отношении неустановленного лица».

Выяснилось, что некий гражданин весной 2020 года заказал у московской компании «Технодижитал» (партнер казанского ЗАО «ТаксНет») создание и выдачу ключа электронной подписи. При этом он представился директором ООО «Строймонтаж» Сергеем Кононенко и даже приложил выписку из ЕГРЮЛ на компанию, сканы копий личных документов директора. Все эти данные были внесены в систему и неизвестный получил квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП. С его помощью фигурант на электронной площадке и заключил контракт с «Росморпортом». Предварительно также в ростовском филиале одного из банков был открыт счёт, куда и поступил авансовый платёж.

Почерковедческая экспертиза позднее признала подпись якобы сделанную Кононенко подделкой.

А фирма с таким названием и директором действительно есть в Самарской области, вот только она работает в сфере производства строительных работ и никакими запчастями для ледоколов не торгует. Компании на момент тендера был всего год.

Домье Оноре. Поймать мошенника

А что же контракт «Росморпорта»?

Решением арбитража Ростовской области от 2 августа 2021 года сделка по открытию счета в ПАО «МТС-Банк» была признана недействительной. Такая же участь была и у электронной подписи для участия в тендере. Сам договор поставки признали ничтожной сделкой, которая не влечёт правовых последствий для реальной самарской фирмы. Во взыскании аванса, который фактически ООО не получало, судом также было отказано.

В феврале 2022 года вышестоящая инстанция утвердила решение архангельского арбитража об отказе во взыскании 656 107 рублей 54 копеек с ООО «Строймонтаж».

Из материалов суда известно, что «лицо, которое представило подложные документы, в ходе уголовного расследования не установлено».

Эпизоды для уголовного дела

На сайте госзакупок то же ООО «Строймонтаж» числится исполнителем контракта ФГБУ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» на поставку оборудования и комплектующих радиационных мониторов ядерных материалов за 3 803 171 рубль. Договор был подписан в августе 2020 года и прекращен досрочно. При этом, судя по платежным поручениям, 1 140 951,39 рубля институт отправил на тот же счёт в Ростове-на-Дону, к которому реальная самарская компания отношения не имела. Именно в этом банке открывал счёт мошенник, обманувший ФГУП «Росморпорт».

1 марта арбитраж Москвы рассмотрит иск «Киви банка» о взыскании более 1,6 млн рублей с самарской компании. В этом деле «Курчатовский институт» проходит третьим лицом.

Московский арбитражный суд Полина Волхова(c) ИА REGNUM

Помимо этого, на 28 февраля 2022 года назначено заседание в арбитраже Кемеровской области по иску муниципального унитарного предприятия «Междуреченская теплосетевая компания» к компании «Строймонтаж». И снова здесь фигурирует счет в банке, открытый мошенником, и контракт, который был подписан с позднее аннулированной электронной подписью. Это судебное дело инициировано в октябре 2020 года, и сумма в нём — 376 182,07 рубля. По нему также было заявлено «ходатайство о проведении судебной экспертизы для определения подлинности подписи Кононенко С. С. и печати ООО «Строймонтаж» в договоре поставки, счете на оплату».

И наконец, в январе 2022 года по той же схеме был признан недействительным контракт, заключенный с федеральным казённым предприятием «Комбинат «Каменский». Истец требовал взыскания 572 097,57 рубля как убытков по контракту на поставку кабеля от августа 2020 года. Стоимость товара с учетом доставки составляла 2 072 340,8 рубля, а в тендере и при подписании контракта снова были задействованы «липовая» подпись и счёт, открытый неизвестным лицом, который представлялся директором самарской компании.

Похоже, эпизод у уголовного дела всё же будет не один.

Эта же история показала уязвимость как госзаказчиков, так и представителей бизнеса.