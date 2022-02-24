Хабаровск, 24 февраля, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В Хабаровске суд вынес приговор в отношении учителя, который признан виновным в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Происшествие случилось 21 декабря — учитель технологии и физики школы №68, находясь в учебном классе, применил насилие и недопустимые способы воспитания к нарушившему дисциплину ученику 7 класса. Вреда здоровью, опасного для жизни ученика, действия педагога не повлекли.

Вину обвиняемый признал.

Суд назначил мужчине штраф в 15 тыс. рублей. Кроме того он лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи в сети действия преподавателя практически единодушно поддержали.

«Урок физики не задался с самого начала: один из учеников включал и выключал свет, кидал на пол ручку — в общем, делал всё, чтобы сорвать занятие. Продолжалось это долго — настолько, что успело поднадоесть подполковнику запаса и по совместительству преподавателю Сергею Роще. Учитель схватил мальчика, ударил о стену и с громкими высказываниями вышвырнул за дверь. Всё это засняли на видео одноклассники», — писал телеграм-канал «Amur Mash».