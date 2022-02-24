Артём, Приморский край, , 04:40 — REGNUM В Артёме завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которую обвиняют в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни человека без его согласия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Константин Сомов. Интимные отражения в зеркале на туалетном столике. 1934

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По версии следствия, обвиняемая имела конфликт с женщиной и распространила в интернете её фотографии интимного характера.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске правоохранители накрыли подпольную студию по созданию видео и фотоматериалов порнографического содержания.