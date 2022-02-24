Луганск, 24 февраля, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение суток 23 февраля совершили 65 обстрелов территории Луганской народной республики, сообщили власти ЛНР в четверг, 24 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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Использовались минометы, пулеметы и иные виды орудий.

Погиб по меньшей мере один человек. Информация о жертвах, пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что в ночь на 24 февраля ВСУ обстреляли Донецк из минометов.