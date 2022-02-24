Вьентьян, , 04:17 — REGNUM Железнодорожная компания Лаос-Китай (LCRC) объявила, что будет эксплуатировать поезда с меньшей скоростью в дополнение к двум существующим высокоскоростным электропоездам для удовлетворения растущих потребностей пассажиров, сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.

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LCRC ежедневно обслуживает две пары электропоездов: одна пара между Вьентьяном и Ботеном, граничащим с Китаем, а другая — между Вьентьяном и древней столицей Луангпхабангом.

Компания также планирует запустить по железной дороге дополнительный пассажирский поезд с кондиционером и скоростью движения 120 км/ч. Первый такой поезд прибыл во Вьентьян 22 февраля.

По данным отдела эксплуатации LCRC, поезд, состоящий в общей сложности из 15 вагонов, включая 14 вагонов с жесткими сиденьями и один мягкий спальный вагон, может перевозить 1664 пассажира.

В настоящее время LCRC готовится к запуску поезда со скоростью движения 120 км/ч в соответствии с местными требованиями, и конкретное время открытия и количество вагонов будут дополнительно уточнены.

По состоянию 22 февраля на лаосском участке Китайско-Лаосской железной дороги курсировало 146 пар пассажирских электровозов, перевозивших 144 610 пассажиров, при максимуме 2 804 на 3 января и средней заполняемости 68,76%. С приближением Лаосского Нового года LCRC изучает и разрабатывает план работы дополнительных поездов во время самого важного праздника в Лаосе.

Железная дорога Китай-Лаос соединяет Куньмин в провинции Юньнань на юго-западе Китая со столицей Лаоса Вьентьяном. Трансграничная железная дорога протяженностью 1035 км, знаковый проект сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь», была запущена 3 декабря 2021 года.