Красноармейский район, Приморский край, , 04:13 — REGNUM У жителя села Лимонники Красноармейского района в доме обнаружили шкуру амурского тигра и охотничий арсенал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Шкура амурского тигра Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

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Мужчина 64-х лет пояснил, что шкура принадлежала его отцу, который более 12 лет назад купил ее у охотников. При этом в ходе обыска обнаружено охотничье ружье, более 400 патронов, латунные гильзы. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело.

Фигуранту грозит до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с посёлком Южный в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружили на дороге труп молодого тигра. Специалисты предполагают, что он погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом.