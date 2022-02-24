Пекин, 24 февраля, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Совместная космическая миссия Китая и Европы, Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), успешно провела расширенные испытания своего магнитометра полезной нагрузки в Европе, сообщает 23 февраля газета Science and Technology Daily.

В космосе

Тест показал, что функции и производительность подсистемы магнитометра, интегрированной с модулем полезной нагрузки, соответствуют требованиям миссии и что исследователи из Китая и Европы достигли соглашения о спецификациях разработки, техническом процессе, методах испытаний и стандартах оценки.

Магнитометр представляет собой набор высокоточных средств обнаружения пространственного векторного магнитного поля. Он используется для определения трехмерного вектора космического магнитного поля и получения данных обнаружения о размере и направлении магнитного поля солнечного ветра.

По данным Китайской академии наук (CAS), магнитометр прибыл в Европейский центр космических исследований и технологий (ESTEC) Европейского космического агентства (ESA) в прошлом месяце для испытания в термовакуумном режиме.

Миссия SMILE — это всеобъемлющее сотрудничество между CAS и ESA. Магнитометр миссии был разработан Государственной ключевой лабораторией космической погоды при Национальном центре космических наук CAS. Миссия, как сообщается, рассчитывает отправить спутники в космос до конца 2024 года.