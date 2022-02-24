Вашингтон, 24 февраля 2022, 03:59 — REGNUM Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что до утра 24 февраля должно произойти «что-то похожее на полномасштабное вторжение» войск России на Украину. По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов «возможность избежать крупного конфликта на Украине еще есть».ИА REGNUM отмечает, что 24 февраля в 05:30 (мск) должно начаться заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. Ранее с запросом о проведении срочного заседания обратились представители Украины. Ранее стало известно, что руководство ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью для отражения украинской агрессии. За ночь ВСУ выпустило по территории народных республик не менее десять мин калибром 120 мм.
«Война в Донбассе»
Госдепартамент США прогнозирует «вторжение на Украину» в ближайшие часы
В начале 2022 года на фоне обострения конфликта в Донбассе и решения ряда западных стран поставлять оружие на Украину в России возобновилась дискуссия о признании независимости ЛНР и ДНР на основании проведенных в 2014 году референдумов. Сторонники этой идеи отмечают, что США и страны НАТО в рамках переговоров не показывают готовность признавать интересы России и учитывать её “красные линии”, и необходимо найти способ защитить сограждан и соотечественников, живущих в Донбассе. 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР - Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о признании независимости республик Донбасса. Президент Путин провел расширенное заседание Совета безопасности России, на котором обсудил этот вопрос. Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с обеими государствами.