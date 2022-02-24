Вашингтон, 24 февраля 2022, 03:59 — REGNUM Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что до утра 24 февраля должно произойти «что-то похожее на полномасштабное вторжение» войск России на Украину. По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов «возможность избежать крупного конфликта на Украине еще есть».ИА REGNUM отмечает, что 24 февраля в 05:30 (мск) должно начаться заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. Ранее с запросом о проведении срочного заседания обратились представители Украины. Ранее стало известно, что руководство ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью для отражения украинской агрессии. За ночь ВСУ выпустило по территории народных республик не менее десять мин калибром 120 мм.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
U.S. Department of State