Госдепартамент США прогнозирует «вторжение на Украину» в ближайшие часы
Вашингтон, 24 февраля, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что до утра 24 февраля должно произойти «что-то похожее на полномасштабное вторжение» войск России на Украину.
По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, «возможность избежать крупного конфликта на Украине еще есть».
ИА REGNUM отмечает, что 24 февраля в 05:30 (мск) должно начаться заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. Ранее с запросом о проведении срочного заседания обратились представители Украины. Ранее стало известно, что руководство ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью для отражения украинской агрессии. За ночь ВСУ выпустило по территории народных республик не менее десяти мин калибра 120 мм.