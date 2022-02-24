Вашингтон, 24 февраля, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что до утра 24 февраля должно произойти «что-то похожее на полномасштабное вторжение» войск России на Украину.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, «возможность избежать крупного конфликта на Украине еще есть».

ИА REGNUM отмечает, что 24 февраля в 05:30 (мск) должно начаться заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. Ранее с запросом о проведении срочного заседания обратились представители Украины. Ранее стало известно, что руководство ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью для отражения украинской агрессии. За ночь ВСУ выпустило по территории народных республик не менее десяти мин калибра 120 мм.