Пекин, , 03:52 — REGNUM Китай направил Японии официальные заявления в связи с поведением японского дипломата в Китае, сообщил 23 февраля представитель министерства иностранных дел Китая, передает агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин сделала эти замечания в ответ на запрос о временном задержании Китаем японского дипломата в Пекине на этой неделе.

«После проверки мы обнаружили, что японский дипломат занимался деятельностью, несовместимой с возможностями данного лица в Китае», — сказала она, добавив, что соответствующие китайские ведомства провели расследование в отношении данного лица в соответствии с законами и правилами.

Китай призвал японскую сторону уважать китайские законы и строго дисциплинировать свой дипломатический персонал в Китае, чтобы предотвратить подобные инциденты, сказала Хуа.

Венская конвенция о дипломатических сношениях содержит четкие положения о границах поведения дипломатов. Иностранные дипломаты обязаны соблюдать законы и правила принимающей страны, сказала Хуа.