Пекин, 24 февраля 2022, 03:52 — REGNUM Китай направил Японии официальные заявления в связи с поведением японского дипломата в Китае, сообщил 23 февраля представитель министерства иностранных дел Китая, передает агентство Синьхуа.
Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин сделала эти замечания в ответ на запрос о временном задержании Китаем японского дипломата в Пекине на этой неделе.
Китай призвал японскую сторону уважать китайские законы и строго дисциплинировать свой дипломатический персонал в Китае, чтобы предотвратить подобные инциденты, сказала Хуа.
Венская конвенция о дипломатических сношениях содержит четкие положения о границах поведения дипломатов. Иностранные дипломаты обязаны соблюдать законы и правила принимающей страны, сказала Хуа.