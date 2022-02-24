Донецк, 24 февраля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Обстрел с применением запрещённых Минскими соглашениями миномётов столицы Донецкой Народной Республики города Донецка произвели украинские боевики. Об этом 24 февраля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Обстрел со стороны вооружённых формирований Украины был зафиксирован в 02:40 мск. Он вёлся по направлению от населённого пункта Марьинка в сторону города Донецка, в районе посёлка шахты «Трудовская».

Украинские военнослужащие вели обстрел с помощью миномётов калибра 120 мм. Всего по городу было выпущено десять мин. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, украинская армия активизировала обстрелы республик Донбасса.