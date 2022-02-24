Хабаровск, , 03:46 — REGNUM Участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда Григорию Парфеновичу Короткову 23 февраля исполнилось 95 лет. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил его с юбилеем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Ветеран родом из Приморья, попал на фронт в 1943 году. 16-летнего юношу, прибавившего себе полгода, призвали в действующую армию на флот. Проходил службу во Владивостоке, на острове Русский, в механической части. После изучения техники молодого человека направили на военный крейсер «Калинин», первое судно, выпущенное Комсомольским-на-Амуре судостроительным заводом. Прослужил на крейсере до марта 1950 года.

Трюмный машинист, старшина второй статьи Григорий Коротков стоял на защите Родины до сентября 1945-го, участвуя в военных действиях на 1-м Дальневосточном фронте. За боевые заслуги ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными знаками.

После демобилизации окончил вечернюю школу в рабочем поселке Бира Еврейской автономной области и устроился на цементный завод в поселке Теплое озеро. В 1964 переехал с семьёй в Хабаровск.

Григорий Коротков долгое время работал заместителем начальника Хабаровского монтажного управления треста «Дальтехмонтаж», стоял у истоков появления важнейших промышленных, энергетических и сельскохозяйственных объектов региона. На заслуженный отдых ушёл в 1990 году.

Михаил Дегтярев поздравил юбиляра от имени президента России, вручил подарки.

«Вы принадлежите к поколению, которому выпало с оружием в руках мужественно сражаться за нашу страну и на своих плечах вынести тяготы и лишения военного времени, победить врага. Благодаря вам сегодня мы можем достойно жить и работать. Президент России Владимир Владимирович Путин повторяет, и я этого придерживаюсь: «Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остается одной на всех», — сказал губернатор, пожелав Григорию Короткову и его семье крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, участник Великой Отечественной войны, житель Омска Василий Афанасьевич Тропин 21 января отмечает столетний юбилей.