Пекин, 24 февраля, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Китай призвал все стороны сохранять хладнокровие и найти решение украинского вопроса путем переговоров, сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сделала эти замечания на ежедневном пресс-брифинге.

«Санкции никогда не были принципиально эффективным средством решения проблем, и Китай всегда выступает против всех незаконных односторонних санкций», — сказала Хуа в ответ на вопрос о недавно объявленных санкциях против России за ее действия в отношении Украины.

«Решили ли санкции США какие-либо проблемы? Стал ли мир лучше из-за этих санкций?» — спросила она, добавив, что незаконные односторонние санкции, введенные такими странами, как Соединенные Штаты, вызвали серьезные трудности для экономики и средств к существованию людей в соответствующих странах.

Хуа сказала, что по украинскому вопросу в последнее время Соединенные Штаты направляют оружие на Украину, нагнетая напряженность, создавая панику и даже раздувая возможность войны. Они подливают масла в огонь, действуют безответственно и безнравственно. Она назвала Соединенные Штаты виновником нынешней напряженности вокруг Украины.

«В нынешних обстоятельствах дверь к мирному решению украинского вопроса не была полностью закрыта», — сказала Хуа, отметив, что российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена вести войну против Украины и готова вести диалог с соответствующими сторонами о вступлении Украины в НАТО.

Хуа подчеркнула, что Китай надеется, что соответствующие стороны сохранят спокойствие и рациональность и возьмут на себя обязательство мирно решать соответствующие вопросы путем переговоров в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Китай будет продолжать продвигать мирные переговоры по-своему, и он приветствует и поощряет все усилия, которые способствовали бы дипломатическому урегулированию.