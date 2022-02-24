Китай обвинил США в обострении на Украине и осудил санкции против России
Пекин, 24 февраля, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Китай призвал все стороны сохранять хладнокровие и найти решение украинского вопроса путем переговоров, сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сделала эти замечания на ежедневном пресс-брифинге.
Хуа сказала, что по украинскому вопросу в последнее время Соединенные Штаты направляют оружие на Украину, нагнетая напряженность, создавая панику и даже раздувая возможность войны. Они подливают масла в огонь, действуют безответственно и безнравственно. Она назвала Соединенные Штаты виновником нынешней напряженности вокруг Украины.
Хуа подчеркнула, что Китай надеется, что соответствующие стороны сохранят спокойствие и рациональность и возьмут на себя обязательство мирно решать соответствующие вопросы путем переговоров в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Китай будет продолжать продвигать мирные переговоры по-своему, и он приветствует и поощряет все усилия, которые способствовали бы дипломатическому урегулированию.