Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Китайский посланник в ООН 23 февраля призвал все стороны, вовлеченные в украинский вопрос, проявлять сдержанность, сообщает агентство Синьхуа.

Fmprc.gov.cn Чжан Цзюнь

«В нынешних условиях все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут усугубить напряженность», — заявил постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь на пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

«Китай уделяет внимание развивающейся ситуации в Украине. Позиция Китая по защите суверенитета и территориальной целостности всех государств была последовательной. Цели и принципы Устава ООН должны быть совместно поддержаны», — подчеркнул посол.

Чжан отметил, что в то же время «мы отмечаем, что проблема Украины коренится в сложной сети исторических и современных факторов. Взаимодействие этих факторов привело ситуацию к такому состоянию. В нынешних условиях все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут усугубить напряженность».

«Китай призывает все стороны признать важность реализации принципа неделимой безопасности, продолжать участвовать в диалоге и консультациях и искать разумные решения, которые учитывают проблемы друг друга мирными средствами на основе равенства и взаимного уважения. Мы приветствуем и поощряем все усилия, направленные на содействие дипломатическому решению», — сказал посланник.