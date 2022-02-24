Волгоград, 24 февраля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. По программе приватизации с торгов планируется реализовать пакет акций акционерного общества «Племенной завод им. Парижской Коммуны», который составляет 100% уставного капитала. Торги по волгоградскому предприятию планируются на 24 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Lenobl.ru Корова на торгах

Стартует продажа пакета из 33 783 именных акций с начальной ценой 44,1 млн рублей. Завод на сегодня принадлежит государству.

Сам актив прописан в селе Торгун Старополтавского района и в ЕГРЮЛ зарегистрирован в 2005 году. Площадь объектов недвижимого имущества общества составляет 21 299,7 кв.м.

Несколько лет назад акции уже пытались продать, но покупатель на них не нашелся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года по программе приватизации с торгов были проданы акции одного из старейших племенных заводов России. Он базируется в Смоленской области. В ходе борьбы начальная цена выросла в 3,5 раза, до 302,6 млн рублей.