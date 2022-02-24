Приватизация госактивов — ещё один племенной завод России продают с молотка
Волгоград, 24 февраля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. По программе приватизации с торгов планируется реализовать пакет акций акционерного общества «Племенной завод им. Парижской Коммуны», который составляет 100% уставного капитала. Торги по волгоградскому предприятию планируются на 24 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.
Стартует продажа пакета из 33 783 именных акций с начальной ценой 44,1 млн рублей. Завод на сегодня принадлежит государству.
Сам актив прописан в селе Торгун Старополтавского района и в ЕГРЮЛ зарегистрирован в 2005 году. Площадь объектов недвижимого имущества общества составляет 21 299,7 кв.м.
Несколько лет назад акции уже пытались продать, но покупатель на них не нашелся.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года по программе приватизации с торгов были проданы акции одного из старейших племенных заводов России. Он базируется в Смоленской области. В ходе борьбы начальная цена выросла в 3,5 раза, до 302,6 млн рублей.