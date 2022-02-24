Пекин, , 03:37 — REGNUM В Китае была официально запущена цифровая рабочая платформа, призванная помочь законодателям Китая лучше выполнять свои обязанности, сообщает 23 февраля агентсво Синьхуа.

Сессия ВСНП Dong Fang

Платформа обеспечивает полный цикл онлайн-обработки предложений, выдвинутых депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, предоставляя доступ к информации об их получении, обработке и обратной связи.

Согласно рабочим договоренностям Постоянного комитета ВСНП, платформа будет введена в эксплуатацию во время предстоящей пятой сессии ВСНП 13-го созыва, запланированной на 5 марта.

Платформа была введена в пробную эксплуатацию во время прошлогодней сессии ВСНП и доказала свою эффективность, поскольку депутаты сочли более удобным получать информацию и общаться через онлайн-сервис. На сегодняшний день на платформе зарегистрировалось более 2500 депутатов.