Пекин, 24 февраля 2022, 03:37 — REGNUM В Китае была официально запущена цифровая рабочая платформа, призванная помочь законодателям Китая лучше выполнять свои обязанности, сообщает 23 февраля агентсво Синьхуа.

Сессия ВСНП
Сессия ВСНП
Dong Fang

Платформа обеспечивает полный цикл онлайн-обработки предложений, выдвинутых депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, предоставляя доступ к информации об их получении, обработке и обратной связи.

Согласно рабочим договоренностям Постоянного комитета ВСНП, платформа будет введена в эксплуатацию во время предстоящей пятой сессии ВСНП 13-го созыва, запланированной на 5 марта.

Платформа была введена в пробную эксплуатацию во время прошлогодней сессии ВСНП и доказала свою эффективность, поскольку депутаты сочли более удобным получать информацию и общаться через онлайн-сервис. На сегодняшний день на платформе зарегистрировалось более 2500 депутатов.