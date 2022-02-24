Киев, , 03:35 — REGNUM На всех основных въездах в Киев будут оборудованы контрольно-пропускные пункты, сообщил в четверг, 24 февраля, мэр города Виталий Кличко.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

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Также предполагается патрулировать улицы, усилить контроль за пассажирами на вокзалах и в аэропорту, взять под охраны основные объекты инфраструктуры и здания органов власти.

Кроме того, в Киеве будут действовать все те ограничения, которые были ранее предложены президентом Украины и утверждены Верховной радой.