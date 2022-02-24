Пекин, , 03:34 — REGNUM Высокопоставленный член Коммунистической партии Китая (КПК) Йоу Цюань встретился 23 февраля в Пекине с Панчен-ламой XI Байнкеном Эрдини Коигииджабу, сообщает агентство Синьхуа.

Ламы

Член Секретариата Центрального комитета КПК и руководитель Отдела работы Единого фронта Центрального комитета КПК, передал тибетские новогодние поздравления Панчен-ламе и всем верующим тибетского буддизма.

Признавая прогресс, достигнутый Панчен-ламой в различных аспектах, Йоу призвал его тщательно изучить исторический опыт, накопленный Партией за прошедшее столетие, и играть более активную роль в адаптации тибетского буддизма к китайскому контексту.

Панчен-лама сказал, что он будет твердо поддерживать Центральный комитет КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином и защищать национальное единство и этническую солидарность. Панчен-лама также заявил, что будет придерживаться принципа, согласно которому тибетский буддизм должен иметь китайскую ориентацию, и добьется новых достижений в содействии адаптации религии к социалистическому обществу.