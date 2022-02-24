Петропавловск-Камчатский, , 03:30 — REGNUM На Камчатке 23 февраля завершилась первая гонка на собачьих упряжках Avacha RACE масштабного зимнего фестиваля «Берингия-2022», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Гонки на собачьих упряжках

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Спортсмены финишировали в Петропавловске-Камчатском на лыжной базе «Лесная». Первым гонку завершил Андрей Семашкин. Последней к финишу пришла Дарья Кривогорницына.

Гонка длилась пять дней. За это время каюры прошли 330 км.

Изначально в Avacha RACE стартовали 17 каюров, до финиша дошли 13.

Как сообщало ИА REGNUM, на участие в гонке на собачьих упряжках «Берингия-2022» подано рекордное количество заявок. В северной гонке планируют участвовать 18 каюров. Также в этом году гонка бьёт рекорд по количеству ездовых псов — 210 собак выйдут на маршрут.