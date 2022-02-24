Абакан, , 03:26 — REGNUM Арбитраж Хакасии прекратил производство по банкротному делу, которое в отношении ПАО «Абаканский опытно-механический завод» пытался инициировать налоговый орган. Во введении первого этапа в процедуре несостоятельности — наблюдения — было отказано. Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Третий арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

«Отказать во введении наблюдения в отношении публичного акционерного общества «Абаканский опытно-механический завод» и прекратить производство по делу», — уточняется в результативной части вердикта судьи Шадчиной.

Напомним, иск был подан в июле 2021 года. Заявлялся долг в размере 16,8 млн рублей.