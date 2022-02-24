Абакан, , 03:08 — REGNUM Из-за жалоб, поступивших в УФАС по Красноярскому краю, был приостановлен аукцион по месторождению рудного золота в Орджоникидзевском районе Хакасии. В рамках тендера участок Туманное планировалось передать в пользование на 20 лет. Жалобы рассмотрят 25 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документы УФАС.

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Жалобы подали ООО «Торгово-производственная компания «Золотое крыло» и ООО «Максимальное соединение». В обоих случаях причиной обращения в антимонопольное ведомство указан «необоснованные отказ в приеме заявки».

Напомним, тендер на участок недр общей площадью 0,25 кв. км должен был пройти 17 февраля 2022 года. Стартовый платеж составлял 6,82 млн рублей. Запасы рудного золота на участке оценивались в 452 кг (категория С2).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тем временем в Забайкалье с молотка за 2,6 млрд рублей было реализовано право пользования Култуминским месторождением меди, золота, серебра и железа.