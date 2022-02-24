Киев, 24 февраля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации на Украине, сообщили в российском постпредстве в четверг, 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

Встреча должна начаться в 5:30 мск 24 февраля.

Ранее с запросом о проведении срочного заседания обратились представители Украины. В Киеве считают эскалацией обращение властей ДНР и ЛНР к России за военной помощью для отражения украинской агрессии.