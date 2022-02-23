Украина готовится закрыть аэропорты Херсона и Запорожья
Запорожье, Украина, 24 февраля, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Власти Украины остановили работу аэропорта Запорожья, передают киевские СМИ в четверг, 24 февраля.
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Аэропорт «Херсон»
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Запрет на взлет и посадку действует до 8:35 киевского времени (9:35 мск).
Сообщается, что аналогичное решение будет принято и в отношении херсонского аэропорта.
Как сообщалось ранее, аэропорты Харькова и Днепропетровска были закрыты около 0:00 24 февраля. Один из самолетов, следовавших в Харьков, уже был перенаправлен в Киев.