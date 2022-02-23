Киев, 24 февраля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, выступил с очередным обращением к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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На третьей минуте он перешел на русский язык и обращался уже к гражданам России.

Президент Украины заявил, что власти Украины «хотят мира и делают всё, что для этого нужно», а также поддерживают «право на самоопределение», которое должно гарантировать независимость их страны.

Зеленский отметил, что президент России не стал с ним разговаривать, и призвал «общественных деятелей, журналистов, блогеров» повлиять на Владимира Путина.

«Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол переговоров с нами, то, может, оно сядет за этот стол с вами?» — сказал президент Украины.

«Хотят ли русские войны? Ответ зависит только от вас, граждан Российской Федерации», — добавил он.