Киев, 24 февраля, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, выступил с новым обращением к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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При этом после двух минут украиноязычного обращения Зеленский перешел на русский язык и обращался уже к гражданам России.

Президент Украины заявил, что «народ и власть Украины хотят мира» и что Украина не представляла, не представляет и не будет представлять угрозы для России.

Он также опроверг обвинения в поддержке неонацизма. «Разве может его (нацизм — прим.) поддерживать народ, который отдал за победу над ним 8 миллионов жизней?» — сказал президент Украины.

Если на Украину нападут, она будет защищаться, отметил Зеленский.