Киев, 24 февраля 2022, 01:40 — REGNUM Власти Франции в четверг, 24 февраля, призвали граждан страны, которые находятся на территории Украины, немедленно ее покинуть.
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С аналогичным призывом французские дипломаты выступали и ранее.
19 февраля в МИД заявили, что гражданам, которые находятся в Харьковской, Луганской т Донецкой областях, следует покинуть их незамедлительно, а всем остальным — в том случае, если их пребывание на Украине «не имеет веских оснований».