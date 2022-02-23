Киев, 24 февраля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Власти Франции в четверг, 24 февраля, призвали граждан страны, которые находятся на территории Украины, немедленно ее покинуть.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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С аналогичным призывом французские дипломаты выступали и ранее.

19 февраля в МИД заявили, что гражданам, которые находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, следует покинуть их незамедлительно, а всем остальным — в том случае, если их пребывание на Украине «не имеет веских оснований».