Колорадо, США, , 01:23 — REGNUM Жителей четырёх домов эвакуировали после мощного взрыва в американском штате Колорадо. Об этом 23 февраля сообщил телеканал Fox News.

Взрыв (сс) code404

Взрыв произошёл около 02:35 по местному времени в городе Вестминстер. По данным местной пожарной службы, взрывной волной был разрушен один из домов, ещё три дома и припаркованные рядом с ними автомобили получили повреждения.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Около 05:15 по местному времени в районе взрыва было отключено газоснабжение. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и сотрудники полиции.

Уточняется, что специалисты аварийных служб проверили близлежащие дома, перебоев с газоснабжением и электроэнергией в них не наблюдается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины взрыва.

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