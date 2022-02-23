Колорадо, США, 24 февраля, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Жителей четырёх домов эвакуировали после мощного взрыва в американском штате Колорадо. Об этом 23 февраля сообщил телеканал Fox News.

(сс) code404 Взрыв

Взрыв произошёл около 02:35 по местному времени в городе Вестминстер. По данным местной пожарной службы, взрывной волной был разрушен один из домов, ещё три дома и припаркованные рядом с ними автомобили получили повреждения.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Около 05:15 по местному времени в районе взрыва было отключено газоснабжение. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и сотрудники полиции.

Уточняется, что специалисты аварийных служб проверили близлежащие дома, перебоев с газоснабжением и электроэнергией в них не наблюдается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины взрыва.

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