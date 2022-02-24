Харьков, Украина, , 01:20 — REGNUM Международный аэропорт Харькова «временно закрыт на несколько часов», сказано в сообщении для летного состава, передают украинские СМИ в четверг, 24 февраля.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Аэропорт не будет ни принимать, ни отправлять рейсы до 8:35 утра 24 февраля по киевскому времени (9:35 мск).

Аналогичное решение принято в отношении аэропорта Днепропетровска, он закрыт до 7:00 24 февраля по киевскому времени (8:00 мск).