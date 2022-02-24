Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Американских военнослужащих ни при каком сценарии развития событий власти США не будут посылать на Украину. Об этом 23 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Джен Псаки

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«Не знаю, сколько раз ещё мне придётся это повторить: нет такого сценария, при котором президент (Джозеф Байден) отправит американские войска воевать на Украине против России. Эта точка зрения и подход президента остались неизменны», — уточнила Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, США не будут воевать на Украине против России и не будут размещать на её территории свои войска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержали Украину перед лицом «российского беспричинного вторжения» в совместном заявлении.

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