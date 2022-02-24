Москва, 24 февраля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году компании увеличили энергопотребление, сообщил 24 февраля министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

За год в коммерческом секторе столицы потребление электроэнергии превысило 31,3 триллиона киловатт-часов — на 2,5% выше показателя 2019 года.

«По сравнению с 2020 годом энергопотребление в коммерческом секторе выросло еще значительнее — на 9%. Увеличение потребления электроэнергии является важным косвенным индикатором активности бизнеса: чем больше товаров и услуг производят компании, тем больше потребляется электроэнергии», — сказал Пуртов.

По его словам, результат является особенно показательным в условиях, когда многие сотрудники столичных компаний перешли на удалённый режим работы.