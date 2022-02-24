Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Поддержку Украине перед лицом российского «вторжения» выразили в совместном заявлении президент США Джозеф Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Заявление было опубликовано 23 февраля пресс-службой Белого дома.

Джо Байден и Джастин Трюдо

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Публикация документа была приурочена к годовщине подписания «Дорожной карты об обновленном партнерстве между США и Канадой». Как указано в заявлении, дорожная карта является основой для «амбициозного построения процветающего будущего, роста экономики, борьбы с пандемией и противостояния угрозам демократии».

В документе указывается, что в основе обязательства защищать Украину «перед лицом беспричинного вторжения России» также находится защита демократии.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 21 февраля о признании российской стороной независимости Донецкой и Луганской Республик. Президент США Байден заявил, что подобный шаг расценивается Соединёнными Штатами как вторжение на территорию Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, США готовы к серьезной дипломатической работе с Россией по Украине, но не к притворству и «театру Кабуки».

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