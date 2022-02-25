Василий Иванов,
25 февраля 2022, 12:17 — REGNUM На территории Московского спортивного клуба «Альфа-Битца» 23 февраля прошли лыжные соревнования, посвящённые памяти погибших бойцов Управления «А» ЦСН ФСБ Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ежегодной акцией памяти своих павших товарищей отмечают бойцы управления «Альфа» День защитника Отечества. По словам организаторов, соревнования проводятся в 18-й раз. За время своего существования в ходе многочисленных спецопераций Управление «А» потеряло свыше тридцати сотрудников. Первые потери подразделение понесло в 1979 г. в ходе выполнения боевого задания в Афганистане. Последняя трагическая гибель сотрудника произошла в ходе Сирийской кампании. В этот день ветераны подразделения собираются вместе, вспоминают своих братьев по оружию и организовывают лыжные соревнования, участниками которых могут стать все желающие.
Торжественное построение сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России
Василий Иванов © ИА REGNUM
На памятной акции 23 февраля, посвященной павшим бойцам Управления «А» ЦСН ФСБ России
Василий Иванов © ИА REGNUM
Со вступительной речью к собравшимся обратился начальник Управления «А» ЦСН Александр Бондаренко. Он поздравил пришедших на встречу с Днём защитника Отечества.
«Это жизнеутверждающий праздник! Мы помним наших товарищей, и они сегодня живы, они с нами в наших сердцах!» — сказал Бондаренко. Он пожелал всем заряда бодрости и спортивного задора.
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Подготовка инвентаря. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Разминка. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Разминка. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генерал-полковник Александр Мирошниченко, командир Управления «А» в период 1998—1999 гг. вспомнил подвиги павших бойцов, отдавших свои жизни ради сохранения мира и единства России.
Александр Иванович Мирошниченко, генерал-полковник, командир Управления «А» ЦСН ФСБ России в период 1998-1999 гг.
Василий Иванов © ИА REGNUM
«В этом году исполняется 30 лет ассоциации (ветеранов спецвойск), и она делает многое для увековечивания памяти погибших героев. В их честь названы улицы, в школах установлены мемориальные доски, проводятся соревнования, названы клубы и патриотические секции», — отметил Мирошниченко. Он пожелал ветеранам здоровья, а новым поколениям сотрудников — удачи и новых побед.
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Куратором соревнований выступает президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы, руководитель группы «Альфа» в период 1991—1992 гг. Михаил Головатов. Перед началом соревнований он обратился к пришедшим на встречу товарищам и сотрудникам Управления «А», отметив особую важность сохранения традиции чтить память погибших бойцов.
Михаил Васильевич Головатов, президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы, руководитель группы «Альфа» в период 1991-1992 гг.
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Мне очень радостно, что мы в 18-йраз собираемся здесь, чтобы отдать дань памяти тем, кого нет сегодня с нами, и провести нашу гонку», — сказал Михаил Васильевич. Он также обратил внимание на роль лыжных гонок в общей структуре отечественного спорта, напомнив о ряде громких побед российских лыжников на Олимпиаде 2022 в Пекине. Он вспомнил о соревнованиях, проводимых в годы Великой Отечественной войны вопреки всем невзгодам военных лет.
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
К старту готовятся юные спортсмены. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вице-президент международной ассоциации ветеранов Управления «А» Александр Репин вспомнил истоки традиции лыжных соревнований. Изначально соревнования состоялись в память о погибших в Чечне сотрудниках Управления Михаиле Марченко и Борисе Курдибанском, принявших неравный бой с боевиками, прикрывая своих. С тех пор в подразделении появилась традиция проводить 23 февраля лыжные гонки в память о погибших бойцах.
«Эта встреча сплачивает ветеранов и молодых бойцов. Теперь на соревнования приходит все больше людей, и уже не только сотрудники «Альфы». Все желающие могут принять участие и тем самым почтить память ушедших героев. Это объединяет нас всех. Пока мы вместе, мы непобедимы!»
Александр Георгиевич Репин, вице-президент международной ассоциации ветеранов Управления «А» ЦСН ФСБ России
Василий Иванов © ИА REGNUM
Призовые кубки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Эмблема Управления «А» на одном из призов. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Медали для финалистов и победителей гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы Михаил Васильевич Головатов награждает участников детской команды
Василий Иванов © ИА REGNUM
Награждение участников детской команды. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Для гостей мероприятия работала полевая кухня
Василий Иванов © ИА REGNUM
По приблизительным оценкам, мероприятие посетило около 800 человек.