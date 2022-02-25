25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, , 12:17 — REGNUM На территории Московского спортивного клуба «Альфа-Битца» 23 февраля прошли лыжные соревнования, посвящённые памяти погибших бойцов Управления «А» ЦСН ФСБ Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Ежегодной акцией памяти своих павших товарищей отмечают бойцы управления «Альфа» День защитника Отечества. По словам организаторов, соревнования проводятся в 18-й раз. За время своего существования в ходе многочисленных спецопераций Управление «А» потеряло свыше тридцати сотрудников. Первые потери подразделение понесло в 1979 г. в ходе выполнения боевого задания в Афганистане. Последняя трагическая гибель сотрудника произошла в ходе Сирийской кампании. В этот день ветераны подразделения собираются вместе, вспоминают своих братьев по оружию и организовывают лыжные соревнования, участниками которых могут стать все желающие.

Торжественное построение сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России Василий Иванов © ИА REGNUM

На памятной акции 23 февраля, посвященной павшим бойцам Управления «А» ЦСН ФСБ России Василий Иванов © ИА REGNUM

Со вступительной речью к собравшимся обратился начальник Управления «А» ЦСН Александр Бондаренко. Он поздравил пришедших на встречу с Днём защитника Отечества.

«Это жизнеутверждающий праздник! Мы помним наших товарищей, и они сегодня живы, они с нами в наших сердцах!» — сказал Бондаренко. Он пожелал всем заряда бодрости и спортивного задора.

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Подготовка инвентаря. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Разминка. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Разминка. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Генерал-полковник Александр Мирошниченко, командир Управления «А» в период 1998—1999 гг. вспомнил подвиги павших бойцов, отдавших свои жизни ради сохранения мира и единства России.

Александр Иванович Мирошниченко, генерал-полковник, командир Управления «А» ЦСН ФСБ России в период 1998-1999 гг. Василий Иванов © ИА REGNUM

«В этом году исполняется 30 лет ассоциации (ветеранов спецвойск), и она делает многое для увековечивания памяти погибших героев. В их честь названы улицы, в школах установлены мемориальные доски, проводятся соревнования, названы клубы и патриотические секции», — отметил Мирошниченко. Он пожелал ветеранам здоровья, а новым поколениям сотрудников — удачи и новых побед.

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Куратором соревнований выступает президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы, руководитель группы «Альфа» в период 1991—1992 гг. Михаил Головатов. Перед началом соревнований он обратился к пришедшим на встречу товарищам и сотрудникам Управления «А», отметив особую важность сохранения традиции чтить память погибших бойцов.

Михаил Васильевич Головатов, президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы, руководитель группы «Альфа» в период 1991-1992 гг. Василий Иванов © ИА REGNUM

«Мне очень радостно, что мы в 18-йраз собираемся здесь, чтобы отдать дань памяти тем, кого нет сегодня с нами, и провести нашу гонку», — сказал Михаил Васильевич. Он также обратил внимание на роль лыжных гонок в общей структуре отечественного спорта, напомнив о ряде громких побед российских лыжников на Олимпиаде 2022 в Пекине. Он вспомнил о соревнованиях, проводимых в годы Великой Отечественной войны вопреки всем невзгодам военных лет.

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

К старту готовятся юные спортсмены. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вице-президент международной ассоциации ветеранов Управления «А» Александр Репин вспомнил истоки традиции лыжных соревнований. Изначально соревнования состоялись в память о погибших в Чечне сотрудниках Управления Михаиле Марченко и Борисе Курдибанском, принявших неравный бой с боевиками, прикрывая своих. С тех пор в подразделении появилась традиция проводить 23 февраля лыжные гонки в память о погибших бойцах.

«Эта встреча сплачивает ветеранов и молодых бойцов. Теперь на соревнования приходит все больше людей, и уже не только сотрудники «Альфы». Все желающие могут принять участие и тем самым почтить память ушедших героев. Это объединяет нас всех. Пока мы вместе, мы непобедимы!»

Александр Георгиевич Репин, вице-президент международной ассоциации ветеранов Управления «А» ЦСН ФСБ России Василий Иванов © ИА REGNUM

Призовые кубки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Эмблема Управления «А» на одном из призов. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM Медали для финалистов и победителей гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM Церемония награждения участников гонки. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент ассоциации лыжных гонок г. Москвы Михаил Васильевич Головатов награждает участников детской команды Василий Иванов © ИА REGNUM

Награждение участников детской команды. Лыжные соревнования на трассе Московского спортивного клуба «Альфа-Битца», посвященные памяти погибших бойцов Управления «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Для гостей мероприятия работала полевая кухня Василий Иванов © ИА REGNUM

По приблизительным оценкам, мероприятие посетило около 800 человек.