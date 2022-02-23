Москва, 23 февраля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Главы Донецкой и Луганской Народных Республик попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Флаги ДНР и ЛНР

«На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина», — сказал он.

По его словам, лидеры ДНР и ЛНР от себя лично и от народов республик «еще раз выразили признательность президенту России за признание их государств».

«Главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля. В указах президент России поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.