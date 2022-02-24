24 февраля 2022 | Время чтения меньше минуты

Санкт-Петербург, , 00:20 — REGNUM В День защитника Отечества в небе над Северной столицей прогремел праздничный салют.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют начался в 21:00 у стен Петропавловской крепости. Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении более тысячи фейерверков.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По традиции каждый залп посвящен Героям Советского Союза и России, советским военачальникам и труженикам тыла.