Вашингтон, 23 февраля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, в ходе которых обсудили «российскую агрессию».

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