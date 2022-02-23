Донецк, 23 февраля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Добровольно покинуть территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) следует представителям вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Council.gov.ru Денис Пушилин

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»Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, — сказал он. — … Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно».

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке заявил, что обстрелы республик Донбасса усилили представители ВСУ.