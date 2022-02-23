Севилья, Испания, 23 февраля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. 29-летний российский центральный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев пропустит завтрашний матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с испанским «Бетисом». Об этом 23 февраля сообщил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Далер Кузяев

Завтра, 23 февраля, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» в рамках ответного матча 1/16 финала еврокубка примет санкт-петербургский «Зенит». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч, проходивший в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», завершился минимальной победой испанского клуба со счетом 3:2.

В текущем сезоне Далер Кузяев принял участие в восемнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.