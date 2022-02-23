Лондон, 23 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Английская Премьер-лига дала разрешение лондонскому «Челси» добавить на свою игровую форму эмблему в честь победы над клубном Чемпионате Мира. Об этом 23 февраля сообщило издание Daily Mail.

Pixabay.com «Челси»

12 февраля «Челси» в финале клубного Чемпионата Мира одержал победу над бразильским «Палмейрасом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (54' Каллум Хадсон-Одои) и Кай Хаверц (117' пенальти). Единственный мяч «Палмейраса» на 64-й минуте ударом с пенальти забил Рафаэл Вейга.

После 25-ти сыгранных туров «Челси» с четырнадцатью победами и пятьюдесятью очками занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.