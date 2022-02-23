Берлин, 23 февраля 2022, 22:41 — REGNUM Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
По его словам, внешняя торговля Германия «должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что пока нет смысла перечислять какие-то конкретные санкции против России, так как возможны любые варианты.
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