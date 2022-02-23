Лиссабон, , 22:36 — REGNUM Сегодня, 23 февраля, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» португальская «Бенфика» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 встретится с амстердамским «Аяксом». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Жилберто Мораеш, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Юлиан Вайгль, Эвертон, Рафа Силва, Адель Таарабт, Дарвин Нуньес, Гонсалу Рамуш.

«Аякс»: Ремко Пасвеер, Юрриен Тимбер, Нуссаир Мазрауи, Дэйли Блинд, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес, Душан Тадич, Райан Гравенберх, Антони, Стивен Бергейс, Себастьян Аллер.

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты главного судьи — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

В последний раз «Бенфика» и «Аякс» играли между собой 7 ноября 2018 года в матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2018/19. Тот матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Жонас и Душан Тадич.