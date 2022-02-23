Мадрид, 23 февраля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Сегодня, 23 февраля, в Мадриде на стадионе «Ванда Метроплитано» «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 встретится с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Стартовые составы команд:

«Атлетико» (расстановка 4−4-2): Ян Облак — Рейнилду Мандава, Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Шиме Врсалько — Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Ренан Лоди, Жоффрей Кондогбья — Жоау Фелиш, Анхель Корреа.

«Манчестер Юнайтед» (расстановка 4−2-3−1): Давид Де Хеа — Люк Шоу, Рафаэл Варан, Харри Магуайр, Виктор Линделеф — Поль Погба, Фред — Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд — Криштиану Роналду.

Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты главного судьи — Мирча Григориу и Себастьян Георге.