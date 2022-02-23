Вашингтон, , 22:27 — REGNUM «Вторгнуться» на территорию Украины в течение 48 часов якобы может Россия. Об этом 23 февраля сообщает Newsweek со ссылкой на источник в разведке США.

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент Украины (Владимир Зеленский) предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила западные средства массовой информации опубликовать все предполагаемые даты «российского вторжения» на Украину.