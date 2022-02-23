Варшава, , 22:27 — REGNUM Санкции против России за признание республик Донбасса должны быть максимально жёсткими, но должны вводиться так, чтобы в одночасье не блокировать функционирование польской экономики. Об этом в интервью «Польскому радио» заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всё ещё надеемся, что такой элемент, как санкции, предостережёт Россию от дальнейших действий», — сказал Солох. Он напомнил, что санкции вводятся постепенно, это означает, что «первоначальные санкции могут быть еще усилены». «Мы имеем дело с философией ступенчатого усиления санкций, если ситуация будет и дальше ухудшаться», — отметил он.

Как подчеркнул глава BBN, «Польша стоит на позиции, что санкции должны быть максимально жесткими». По его мнению, они должны быть эффективными вдвойне.

«С одной стороны, они должны остановить Россию, но с другой стороны солидарно показать, что участие в этих санкциях со стороны государств Запада выстраивает определенную позицию членов НАТО или Евросоюза», — пояснил он.

Журналист задал вопрос о том, рассматривается ли в связи с этим эмбарго на российский уголь.

«Как сказал вчера господин премьер-министр [Польши] Матеуш Моравецкий, что повторила позже в своем выступлении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — необходимо изменить всю экономическую стратегию, что, конечно, быстро не произойдет», — ответил Солох. Однако, добавил он, «после вчерашнего совещания в BBN появились заявления о том, что правительство будет принимать определённые решения».

Глава BBN отметил, что необходимо учитывать «целый ряд факторов».

«Речь идет не только о закупках сырья, но и о транзите, который проходит, например, через Россию или Белоруссию из Китая или который идет из Польши или через Польшу в том направлении», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматриваются ли отдельные польские санкции, Солох заявил, что «мы скорее руководствуемся солидарными действиями».

«Нам необходимо, чтобы Евросоюз совместно принимал меры и санкции», — пояснил он. Однако, отметил он, «ясно, что мы оставляем за собой в отдельных случаях свои собственные национальные действия в этом отношении».

«Следует рассмотреть и вопрос закупки угля, но, конечно, таким образом, чтобы в одночасье не блокировать функционирование польской экономики», — сказал глава BBN.