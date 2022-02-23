Ливерпуль, Великобритания, , 22:03 — REGNUM 23 февраля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Садио Мане Steindy

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Кертис Джонс, Садио Мане, Мохаммед Салах, Луис Диас.

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Стюарт Даллас, Паскаль Стрёйк, Адам Форшоу, Хуниор Фирпо, Джек Харрисон, Матеуш Клих, Даниэль Джеймс, Рафинья, Родриго.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет. Резервный арбитр — Тони Харрингтон.

На данный момент «Ливерпуль» с семнадцатью победами и 57-ю очками занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Лидс Юнайтед», набрав 23 очка, идет на пятнадцатой позиции.