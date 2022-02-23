Донецк, , 21:59 — REGNUM Обстрелы республик Донбасса усилили представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 23 февраля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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«Во время проведения Совбеза (Российской Федерации), во время экскурса в историю со стороны президента РФ, у нас сложилось впечатление, что они (украинские силовики) смотрели очень внимательно, и обстрелов не было в этот период, — сказал Пушилин. — Что касается после этого, то количество обстрелов и провокаций увеличилось».

Глава ДНР напомнил, что 22 февраля украинские силовики с использованием РСЗО «Град» обстреляли территорию ДНР впервые с 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции заявил, что в настоящее время на территории ДНР нет российских войск.