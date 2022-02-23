Минск, 23 февраля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Белоруссии за два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию явка составила 14,53%. Об этом 23 февраля сообщили в Центральной избирательной комиссии Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%», — говорится в сообщении ЦИК в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии состоится 27 февраля.

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